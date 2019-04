Remedy vorrebbe espandere il mondo di Control con dei sequel

Remedy si sta preparando a pubblicare Control, la sua ambiziosa (e molto promettente) nuova IP, tuttavia la compagnia guarda giā avanti e spera di poter espanderne il mondo con dei sequel.

Come riporta Gamingbolt, in passato la compagnia di Sam Lake non ha avuto un buon rapporto con i sequel (pensate ad Alan Wake e Quantum Break) ma spera che le cosse possano andare diversamente con Control. Durante una recente intervista, il director of communications Thomas Puha ha espresso il pensiero della compagnia:

"Control č un titolo single player relativamente classico e con una sua durata fissa. Ovviamente qui nessuno sta pensando a cosa si potrebbe fare per aumentarne la longevitā tramite l'inserimento di contenuti post lancio, tuttavia il modo con cui il mondo di gioco č stato costruito si adatta molto all'aggiunta di nuovi contenuti. Control č un mondo che vogliamo espandere, ovviamente con dei seguiti, volevamo farlo in questi anni ed č per questo che abbiamo stretto un accordo specifico con 505 Games. In questo modo rimaniamo detentori dell'IP e contemporaneamente abbiamo la libertā di sperimentare un minimo dopo la pubblicazione."

Control sarā disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 27 agosto.

Cosa ne pensate? State aspettando la nuova fatica di Remedy?