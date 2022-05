Control 2, remake di Max Payne e non solo: Remedy conferma cinque giochi in sviluppo

Il successo di Control è stato molto positivo per Remedy e il futuro prossimo della società sembra già essere pianificato. Durante il report finanziario, Remedy ha affermato di avere in cantiere cinque giochi: tra questi, sono previsti 2 giochi nell'universo di Control: il primo è Project Condor, un gioco PvE cooperativo, mentre il secondo si chiama "Heron".

Tra i titoli in sviluppo fa parte anche il titolo free-to-play con il nome in codice "Vanguard". Questo è un gioco cooperativo che sarà pubblicato in collaborazione con Tencent. Non è la prima volta che sentiamo parlare del gioco, ma oggi Remedy afferma che lo sviluppo prosegue rispetto al trimestre precedente e che il progetto è ora nella fase di "proof-of-concept".

Il più grande progetto dello studio attualmente in fase di sviluppo è ovviamente Alan Wake 2. Questo attesissimo sequel è stato ufficialmente annunciato ai The Game Awards 2021 ed è ora in piena produzione. Verrà lanciato nel 2023 esclusivamente su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Ovviamente anche i remake di Max Payne 1 e 2 sono in fase di sviluppo presso Remedy. Lo studio afferma che l'annuncio è stato accolto molto bene dai giocatori e afferma che sono molto entusiasti di portare questi remake a vecchi e nuovi fan.

In generale quindi, si può dire chiaramente che lo studio sta andando bene. Remedy ha completato la sua quotazione al Nasdaq Helsinki all'inizio di questo mese, sperando di aumentare la consapevolezza del marchio, migliorare la liquidità delle azioni e ampliare la sua base di azionisti.

Fonte: Wccftech