Doctor Strange dopo Control? Molti fan sognano un videogioco di Remedy

Dopo l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, i fan del personaggio vorrebbero un videogioco sviluppato da Remedy Entertainment dedicato all'eroe.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stato lanciato con ottime recensioni. Il film è la seconda uscita "da solista" del personaggio dopo essere apparso in due film di Avengers e Spider-Man: No Way Home. Il film era molto atteso perché è stato il primo vero tuffo nel multiverso della Marvel.

Detto questo, il clamore e l'accoglienza per il film hanno portato i fan a desiderare un gioco di Doctor Strange di Remedy Entertainment, sviluppatore di Control e Max Payne.

Il graphic designer Rock Rider ha immaginato come potrebbe essere un gioco Doctor Strange di Remedy per PlayStation 5. Molti hanno affermato che Remedy dovrebbe fare il gioco perché il team è stato molto bravo a prendere concetti stravaganti, come su Control, e riportarli nel gioco.

Remedy sta attualmente lavorando su Alan Wake 2 e sui remake dei primi due giochi di Max Payne. Si ritiene inoltre che stiano lavorando a un sequel di Control in aggiunta ad altri progetti, quindi lo studio è già piuttosto impegnato.

Doctor Strange è appena apparso come personaggio nel Battle Pass in Fortnite e dovrebbe apparire anche in Marvel's Midnight Suns entro la fine dell'anno.

Fonte: Comicbook.