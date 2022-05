505 Games Spring 2022 Showcase ha una data ufficiale, annunci e world premiere per i fan!

505 Games ha annunciato che trasmetterà un evento showcase in arrivo il 17 maggio. L'editore ha aggiunto che l'evento consisterà in aggiornamenti sui titoli precedentemente annunciati, oltre a una "sorpresa o due" durante lo streaming.

Oltre a ciò, ci sarà anche una sessione di domande e risposte della community con gli sviluppatori dopo la proiezione pubblica, che saranno a disposizione per parlare di alcuni dei giochi che verranno mostrati. L'evento come detto è fissato per il 17 maggio alle 15:00.

Con sede a Milano, 505 Games ha alcuni titoli in uscita a breve. Eiyuden Chronicle: Rising è stato lanciato questo mese ed è uno spin-off che porterà direttamente in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes il prossimo anno, Gunfire Reborn sarà disponibile quest'anno e gli appassionati di simulatori di corse automobilistiche possono aspettarsi Assetto Corsa Competizione il prossimo anno. 505 Games si occupa anche della pubblicazione di una serie di grandi giochi in tutta Europa, come Death Stranding, Ghostrunner e Control.

Get ready for some exciting announcements from 505 Games, in our first ever digital showcase!



Tune into the 505 Games Spring 2022 Showcase on May 17th at 14:00 BST / 15:00 CET / 06:00 PT



📺 https://t.co/SoHCxnBzGK #505GamesShowcase pic.twitter.com/jS07HnJGBl — 505 Games (@505_Games) May 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Con la cancellazione dell'E3 2022, 505 Games si unisce ad altri due grandi eventi di gioco che inizieranno a giugno. Il Summer Game Fest di Geoff Keighley avrà luogo il 9 giugno e l'Xbox & Bethesda Games Showcase si terrà il 12 giugno.

Fonte: GamingBolt