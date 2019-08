FIFA eWorld Cup 2019: MoAuba è il primo tedesco a vincere la competizione

Nella giornata di ieri si Ŕ conclusa la FIFA eWorld Cup 2019, importante evento competitivo in cui i migliori giocatori di FIFA 19 si sono sfidati per il titolo di campione. Dopo l'agguerrita competizione Ŕ stato il tedesco MoAuba a superare i suoi rivali ed essere incoronato il nuovo campione, il ragazzo passerÓ alla storia come il primo tedesco a ricevere tale merito.

"Non ci posso credere, Ŕ stato davvero molto difficile giocare contro Pinna97,Maestro e Nicolas99fc. Non pensavo che avrei vinto queste partite, tuttavia ci sono riuscito, Ŕ incredibile non me l'aspettavo. Ho cominciato con quattro vittorie e nelle eliminatorie ho giocato bene. E' pazzesco che io sia riuscito a battere MsDossary." - ha dichiarato un incredulo e gioioso MoAuba.

Naturalmente oltre all'onore di essere il nuovo campione, MoAuba si Ŕ portato a casa un premio in denaro di 100.000 dollari. Pensando al futuro, negli scorsi giorni il producer di FIFA 20 Gareth Reeder ha risposto alle critiche dei giocatori verso le politiche di monetizzazione:

"Il feedback Ŕ sempre una buona cosa, guardiamo all'industria, guardiamo vero quello che le persone fanno. Lo scorso anno abbiamo reso pubbliche le probabilitÓ relative ai pacchetti... ed Ŕ stata la nostra reazione a questo, abbiamo semplicemente ascoltato le persone e fornito tutte le informazioni necessarie. Cercheremo sempre di assicurare il giusto bilanciamento, la natura della nostra economia si basa sul fatto che il gioco Ŕ valido per tutto l'anno, dunque vogliamo assicurarci che sia disponibile la giusta dose di contenuti. In termini di ricompense e nuovi modi per ottenere contenuti, abbiamo ottenuto un buon bilanciamento per quanto riguarda i modi di ottenere ricompense durante il gioco."

FIFA 19 Ŕ disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

FONTE: FIFA