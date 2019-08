Gli sviluppatori di Control puntano sull'esplorazione più che sulla rigiocabilità

Il game director di Control, Mikael Kasurinen, ha recentemente parlato dell'imminente gioco di Remedy in un nuovo post su PlayStation Blog, discutendo dei suoi segreti, dei puzzle e della natura generale del titolo basata sull'esplorazione e la scoperta.

"Questo gioco ha più enigmi di qualsiasi altro gioco che abbiamo fatto prima. Si tratta di noi che vogliamo creare un'avventura per il giocatore, un mondo pieno di mistero e meraviglia, con ricompense da trovare e da scoprire".

"Per raggiungere questo obiettivo, dovevamo creare enigmi che sembrano adattarsi a questo mondo e al contesto generale in cui sono stati trovati. Per ottenere variazioni abbiamo diversi tipi di enigmi, alcuni di essi sono focalizzati su elementi narrativi".

"Con questo tipo di impostazione, la creazione di enigmi è stata in realtà abbastanza semplice, ma dovevamo assicurarci che fossero intuitivi e divertenti da eseguire. È un equilibrio davvero difficile trovare i puzzle giusti in un gioco d'azione".

Ha quindi approfondito la natura della creazione di un gioco esplorabile, con segreti che i giocatori possono continuare a scoprire mentre giocano:

"Invece di rendere il gioco "rigiocabile", per noi si trattava più di creare un mondo che si può continuare a esplorare".

"Abbiamo creato molti contenuti interessanti che molti potrebbero non trovare mai. Questa sarà la cosa che farà trascorrere del tempo a giocare".

"Non si tratta di "ripetizione", si tratta di strutturare il contenuto in modo tale che l'esplorazione sia l'elemento fondante, perché tutto ciò che trovi sembrerà significativo."

E come si addice a un gioco con un forte focus sull'esplorazione, Control non presenterà New Game Plus. In altre notizie, abbiamo appreso che il titolo è entrato ufficialmente in fase gold.

Control uscirà il 27 agosto, per PC, PS4 e Xbox One.

Fonte: Dualshockers.