Lamborghini in collaborazione con Assetto Corsa Competizione entra nel mondo degli eSport

Lamborghini Automobili lancia The Real Race, in collaborazione con Assetto Corsa Competizione di Kunos Simulazioni. Il torneo avrà inizio in queste ore con cinque weekend di gare, seguiti dalla finale live che si terrà presso la sede di Lamborghini a Sant'Agata Bolognese il prossimo 18 settembre.

L'obiettivo di The Real Race è quello di unire il mondo delle corse reali a quello virtuale. Assetto Corsa Competizione offre la possibilità di vivere in prima persona l'atmosfera di un campionato FIA GT3, gareggiando con le vetture ufficiali su circuiti riprodotti con estrema accuratezza. Il gioco possiede un alto livello di realismo tanto da essere utilizzato persino dai piloti ufficiali della Lamborghini Squadra Corse. All'interno del gioco i fan potranno mettersi al volante della Lamborghini Huracan GT3 EVO, la vettura che per ben tre volte si è aggiudicata la 24 Ore di Daytona.

I tre piloti virtuali che conquisteranno il podio della finale potranno vivere un'esperienza fantastica dal vivo: saranno in grado infatti di allenarsi con i piloti Lamborghini Squadra Corse e guidare una vera Lamborghini da competizione su un circuito di livello internazionale. Tutti potranno partecipare al torneo; le iscrizioni sono già aperte e inoltre per tutto il prossimo fine settimana sarete in grado di giocare ad Assetto Corsa Competizione su Steam a titolo gratuito. Le qualifiche inizieranno il 29 maggio e termineranno il 2 agosto.

L'evento ha avuto inizio oggi e per l'occasione alcuni piloti hanno dato il via ad un'incredibile esibizione. La prima settimana di qualifiche per l'evento avrà inizio questa sera e il 7 giugno si terrà la prima gara. Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale.

Fonte: La Gazzetta