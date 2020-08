Baldur's Gate III è già pre-ordinabile ma gli sviluppatori vi chiedono di non farlo

Baldur's Gate 3, atteso terzo capitolo di una delle più famose saghe RPG occidentali, attualmente previsto per PC e Google Stadia, è ancora privo di una data d'uscita. Nonostante questo, il titolo è già pre-ordinabile su diversi siti e rivenditori online.

Sebbene la pratica risulti ormai parecchio comune nel mondo videoludico, di norma un gioco diventa prenotabile solo quando il publisher è in grado di fornire una data d'uscita. Negozi privati e venditori di chiavi online, invece, preferiscono far partire le prenotazioni fin dal primo reveal, come sta accadendo, fra l'altro, per le console di nuova generazione.

Questa volta però, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio paradosso: gli sviluppatori di Larian Studios in persona, sono intervenuti su Twitter chiedendo pubblicamente ai fan di non pre-ordinare il gioco. Questo perché, stando alle loro dichiarazioni, gli accordi di pubblicazione del titolo non sono stati ancora finalizzati:

"Fate attenzione a preordinare Baldur's Gate 3 in questo momento, su qualsiasi sito. Non abbiamo ancora fissato un periodo per i preordini. Non abbiamo ancora stipulato un piano di distribuzione con rivenditori e partner terze parti. Non abbiamo annunciato né una data né un prezzo. Non possiamo garantire che riceverete il gioco da loro.".

"Inoltre, non possiamo offrire supporto per qualsiasi transazione effettuata su quei siti, nel caso si verificasse un problema, dato che non abbiamo accordi con loro. Non abbiamo nulla contro coloro che vendono le chiavi online, ma non possiamo assicurare che riceveranno quelle di Baldur's Gate 3. Per essere chiari, non è un attacco ai rivenditori di chiavi. Se le avete in stock, vendetele, ma per Baldur's Gate 3 il prezzo è completamente inesatto, la data d'uscita è sbagliata e l'idea che avranno le chiavi di Steam è improbabile, proprio per le ragioni spiegate.".

We also can't offer support for any transaction through those sites if there's a problem since we have no agreement with them. I don't have anything against selling keys that are in stock on those sites, but there's no indication they'll have BG3 stock. — Very Games Michael (@Cromwelp) August 1, 2020

To be clear this isn't a tangent about keysellers. Again, if you have stock, sell it, but the price is categorically incorrect, the release date is incorrect, and the idea they'll have Steam keys is unlikely for the above reason — Very Games Michael (@Cromwelp) August 1, 2020

In sintesi, Larian Studios vi chiede di aspettare, finché non verranno aperti i preordini ufficiali. Nessuno può sapere con certezza se gli sviluppatori stringeranno degli accordi di pubblicazione in esclusiva, ma se ciò accadesse, tutti gli altri rivenditori che hanno anticipato i pre-ordini di Baldur's Gate, si vedrebbero costretti a cancellare e risarcire tutto, lasciando fra l'altro i giocatori senza una prenotazione.

Non abbiate fretta quindi, aspettate e state tranquilli.

