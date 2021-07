Life is Strange: True Colors ci dà il benvenuto a Haven Springs nel nuovo trailer

Square Enix e Deck Nine introducono la nuova location di Haven Springs in Life is Strange: True Colors. Questa nuova cittadina è simile ad Arcadia Bay di allora.

Situato sotto una vista mozzafiato sulle Rocky Mountains, Haven Springs è una piccola città con un grande cuore. Vi unirete a Steph nell'ultimo trailer per scoprire perché Haven Springs è il posto giusto per la nuova avventura. Nella cittadina non mancherà un negozio di dischi, bici e sci, gelati, fiori e un bar cittadino chiamato The Black Lantern. Il bar non offre solo un sacco di gente del posto con cui chattare, ma anche alcuni "classici" cabinati da gioco arcade (tra cui Arkanoid).

Non mancheranno inoltre i GRV o Giochi di Ruolo dal Vivo con Steph e la gente del posto, oltre ad un bellissimo festival di primavera con fuochi da campo e musica locale. Insomma, l'ambientazione sembra proprio davvero mozzafiato: potete visionare il video qui di seguito.

Life is Strange: True Colors arriverà su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC e Stadia il 10 settembre. Con la Ultimate Edition del gioco troverete inoltre le versioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange Before The Storm.

Fonte: Gamespot