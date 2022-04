Xbox Game Pass, annunciati i giochi disponibili nella prima metà di aprile

Dopo la selezione di PS Now di ieri, è il turno di Xbox Game Pass di riempire il proprio catalogo di tanti titoli per i suoi milioni di abbonati. La fine di marzo è stata scandita da alcuni grandi lanci tra cui Weird West e F1 2021, ed ecco cosa ha in serbo Microsoft per gli abbonati nella prima metà di aprile.

L'arrivo più notevole sul servizio è quello di Life is Strange: True Colors, ma c'è un importante elenco di titoli per gli abbonati e tutti di genere diverso. Ecco di seguito quali giochi saranno disponibili.

Cricket 22 (Cloud & Console) – Disponibile

MLB The Show 22 (Cloud & Console) – Disponibile

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console & PC) – 7 aprile

Dragon Age 2 (Cloud) – 7 aprile

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Cloud) – 7 aprile

Star Wars: Squadrons (Cloud) – 7 aprile

Life Is Strange: True Colors (Cloud, Console & PC) – 12 aprile

Panzer Corps 2 (PC) – 12 aprile

The Dungeon of Naheulbeuk (PC) – 12 aprile

Lost In Random (Cloud, Console & PC) – 14 aprile

Nelle notizie correlate: un insider avrebbe dichiarato che Xbox Game Pass piano base subirà un aumento di prezzo in futuro perché includerà anche Xbox Live.

Fonte: Xbox