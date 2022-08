Life is Strange: il prossimo capitolo non sarà suddiviso in episodi assicura Deck Nine

La serie Life is Strange ha rapito il cuore di tantissimi fan sin dal suo debutto, ancora frutto di Don't Nod. Da quando tutto è passato nelle mani di Deck Nine, che aveva già messo le mani nel franchise con il prequel Before the Storm, la direzione sembra essere cambiata, passando da un rilascio episodico a uno singolo.

Stessa situazione accaduta nel frattempo con Don't Nod e il suo Twin Mirror ma possiamo proiettarci verso il futuro di Life is Strange, che seguirà ancora la via di True Colors:

"Non riesco a immaginare il ritorno alla struttura episodica. La reazione del pubblico è stata molto positiva. La natura di Life is Strange è quella di essere episodica ma sono contento di come abbiamo gestito la cosa. Come potete immaginare, è stata una scelta su cui abbiamo riflettuto a lungo, ma penso che abbiamo preso la decisione giusta".

Questo è quanto Philip Lawrence, il Senior narrative designer di Deck Nine, ha espresso sulle pagine di Rock Paper Shotgun. Non si sa praticamente nulla del nuovo episodio, del resto l'avventura di Alex Chen è arrivata meno di un anno fa. L'unica cosa certa è che appunto, non sarà suddiviso in episodi.

Fonte: TheGamer