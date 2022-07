Life is Strange: True Colors riceverà un prequel a fumetti

Il primo romanzo tie-in di Life Is Strange, sottotitolato Steph's Story, è stato annunciato e l'uscita è prevista per il prossimo anno, precisamente il 21 marzo. Il romanzo sarà un prequel di Life Is Strange: True Colors dell'anno scorso e seguirà il personaggio Steph Gingrich e la sua compagna di band Izzie nel tour che alla fine li porterà a Haven Springs, l'ambientazione del gioco.

Questa non è la prima volta che il franchise di Life Is Strange si è ramificato in un altro medium oltre ai videogiochi. Una serie di fumetti tie-in che continuano da un finale del primo gioco ha debuttato nel 2018 e ne sono stati pubblicati sei volumi.

Tuttavia, Steph's Story sarà la prima voce ufficiale aggiunta come storia canonica della serie. È stato pubblicato dagli specialisti indipendenti di narrativa di genere Titan Books e scritto dall'autrice di young adult Rosiee Thor, i cui libri precedenti includono Tarnished Are The Stars, Fire Becomes Her e The Meaning Of Pride.

We're delighted to announce the first official #LifeIsStrange prose novel, 'Steph's Story', is coming March 21, 2023 from @titanbooks! Written by @rosieethor, it delves into Steph's life on the road with bandmate Izzie. Look for the synopsis and pre-order details soon! pic.twitter.com/uFNIYcJgy3 — Life is Strange (@LifeIsStrange) July 27, 2022

Steph è stata introdotta come personaggio secondario in Before The Storm, il prequel del gioco originale pubblicato nel 2017. La sua popolarità l'ha portata al suo ritorno in True Colors in un ruolo notevolmente ampliato, come personaggio importante.

Fonte: Eurogamer