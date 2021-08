GRIME, il bizzarro metrodivania con protagonista un buco nero umanoide è ora disponibile

GRIME, il titolo metroidvania sviluppato da Clover Bite è ora disponibile su PC e Google Stadia. Se state aspettando con ansia l'uscita di Metroid Dread questa potrebbe l'occasione giusta per passare il tempo con il bizzarro gioco che ci vede manovrare un buco nero umanoide.

GRIME è un titolo impegnativo che vi mette di fronte ad una serie di nemici mostruosi che dovrete combattere usando armi viventi, le quali possiedono funzioni con cui distruggerli. Il titolo ha un sistema di combattimento molto difficile che si basa sul tempismo, schivare e parare al momento giusto. Esaltato da meccaniche di combattimento simili a quelle di Dark Souls ed il design del mondo che ricorda il genere Metroidvania, GRIME, come suggerisce il nome, ha un mondo fantasy oscuro sporco e bizzarro, pieno di strane creature e mutazioni.

I giocatori vestiranno i panni di una creatura umanoide che ha un buco nero al posto della testa, il quale è in grado di assorbire i nemici con cui entra in contatto, acquisendo i loro poteri nel processo e consentendo al giocatore di usarli come un attacco. Questo buco nero non è solo una meccanica di combattimento unica, ma fornisce anche ai giocatori strumenti utili per aiutarli ad attraversare il mondo alieno, ottenendo l'accesso a nuove aree in vero stile metroidvania.

GRIME è disponibile in sconto su Epic Games Store, pertanto se siete curiosi di provarlo potete usufruire di questa promozione a tempo limitato.

Fonte: TheGamer