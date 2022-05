Metroid Dread è il gioco più venduto della serie Metroid

A seguito della notizia di febbraio secondo cui Metroid Dread aveva venduto 2,74 milioni di unità dal lancio di ottobre alla fine del 2021, una cifra che lo colloca dietro solo a Metroid Prime per GameCube nell'elenco dei best seller della serie, i risultati finanziari di fine anno di Nintendo hanno ha confermato che ora è il gioco Metroid più venduto di sempre.

Le vendite attuali di Metroid Dread sono ora pari a 2,9 milioni secondo il rapporto di Nintendo, portandolo davanti a Metroid Prime del 2002, secondo le stime raccolte dai dati di Nintendo. In precedenza era noto che Dread era il capitolo Metroid più venduto nel Regno Unito, ma questa nuova cifra riportata lo colloca in cima alla lista in tutto il mondo.

Le vendite di Metroid Dread hanno raggiunto ad oggi circa 270.000 in Giappone, con i restanti 2,63 milioni provenienti dall'estero, un'altra chiara indicazione che l'appetito dell'Occidente per le avventure di Samus è maggiore di quello del mercato interno di Nintendo.

Attualmente, da diverso tempo ormai, è in sviluppo Metroid Prime 4: il gioco per adesso non ha ancora una data di uscita e informazioni, cosa che i fan della serie aspettano da molto, moltissimo tempo.

Fonte: Eurogamer