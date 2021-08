No More Heroes III a tutta adrenalina in un lungo video gameplay

Travis Touchdown tornerà in pompa magna ancora una volta alla fine di questo mese con No More Heroes III. Questa volta dovrà affrontare minacce aliene, il tutto con lo stesso livello di umorismo che sicuramente i giocatori hanno imparato a conoscere e ad amare dal franchise di Suda 51.

Fin dall'annuncio abbiamo visto molto del gioco prima della sua uscita, dando uno sguardo persino a diversi elementi da open world. Tuttavia adesso i fan dell'attesissimo titolo hanno altri 30 minuti di gameplay direttamente presi dalla demo. Grazie ad uno spettacolo giapponese su YouTube che ha messo le mani sulla demo del gioco ora possiamo dare uno sguardo a qualche dettaglio in più.

Il filmato e la lingua sono tutti in giapponese, tuttavia potete dare un'occhiata per capire come sarà il gioco. Ovviamente non tutto è nuovo, ma ci sono alcune cose che sono già state mostrate in passato; fortunatamente però c'è anche del materiale inedito tra combattimenti e attività che i giocatori dovranno portare a termine. Senza indugi vi lasciamo alla visione del video.

No More HeroesIII uscirà esclusivamente su Nintendo Switch il 27 agosto.

Fonte: VGChartz