No More Heroes 3 arriva ufficialmente su PS4, PS5, Xbox One, Series X/S e PC

No More Heroes 3 si prepara a lasciare l'esclusività su Nintendo Switch nel corso di questo autunno: la produzione Grasshopper Manufacture arriverà su Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X/S e PC tramite Steam.

Un post su Twitter del publisher, XSEED Games, ha tolto ogni dubbio proprio ieri. Sembra anche che l'edizione fisica includerà un art book, una copia della colonna sonora e una targa che recita MOE~, ma il tweet non indica se si tratta di un’edizione limitata esclusiva.

Our favorite otaku assassin returns! Travis Touchdown has been forced out of retirement to defend not only Santa Destroy, but Earth itself! Bring on the beam katana and take on Travis' toughest challenge yet in #NoMoreHeroes3, coming this fall to PS4, PS5, Xbox, and PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5