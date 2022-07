No More Heroes 3 non è più esclusiva Switch ma arriverà su PC e console

No More Heroes 3 non sarà più un'esclusiva Nintendo Switch e arriverà su altre piattaforme l'11 ottobre. Uscirà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Sarà disponibile un'edizione fisica del Day 1 con nuove illustrazioni in box art per console PlayStation e Xbox ad un prezzo di 59,99 euro e, oltre a una copia del gioco, includerà un artbook di 70 pagine, una colonna sonora in CD e una targa da motociclista di Santa Destroy.

No More Heroes 3 segue Travis Touchdown in una missione per rivendicare la sua gloria di assassino, ma lungo la strada deve affrontare malvagi nemici intergalattici: il principe FU e i suoi scagnozzi. Come riportato in precedenza, No More Heroes 3 su PlayStation, Xbox e PC presenterà framerate migliorati e tempi di caricamento più rapidi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

L'appuntamento quindi è per l'11 ottobre.