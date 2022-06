No More Heroes un film? Suda51 vorrebbe Ryan Gosling

Un film di No More Heroes è in produzione? No, però il creatore Suda51 in fatto di casting e registi sembra avere le idee abbastanza chiare se il gioco dovesse essere riproposto su grande schermo.

In una recente intervista, Suda51 ha condiviso un po' di casting da sogno per un film di No More Heroes, se ce ne fosse uno. Suda ha alcune scelte piuttosto interessanti: “Per Travis Touchdown probabilmente sceglierei Ryan Gosling. E come regista, probabilmente James Gunn. Al contrario, se dovessimo usare con un regista giapponese, allora vorrei Takashi Miike”.

Suda51 ha già lavorato con James Gunn in passato: in due infatti hanno creato Lollipop Chainsaw, tornato a far parlare di sé dopo che è stato annunciato il suo ritorno, anche se non sappiamo se sotto forma di sequel o remake.

Anche Takashi Miike ha lavorato con il creativo, dando la sua voce appunto a Miike, un personaggio presente all'interno di No More Heroes 2. E voi chi scegliereste come attore per Travis Touchdown? Ryan Gosling potrebbe essere una scelta azzeccata? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: VGC