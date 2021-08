Humankind ha un trailer di lancio che ci porta sulla Luna. Il degno rivale di Civilization è disponibile

I fan della simulazione e della strategia possono ora imbarcarsi in una nuova avventura con Humankind. Dopo diversi anni di lavoro, il team di SEGA e Amplitude Studios ha lanciato il nuovo gioco che consentirà ai giocatori di creare la loro civiltà.

Sarà possibile combinare elementi di un massimo di 60 civiltà storiche dell'umanità, quindi avremo una grande varietà di possibilità per creare una civiltà unica. Ma questa versione non sarà la fine, poiché lo sviluppatore intende supportare pienamente il titolo per anni e continuare ad ascoltare i suoi giocatori.

Per celebrare l'arrivo del gioco, SEGA e Amplitude Studios hanno mostrato il trailer di lancio di Humankind. In questo nuovo video live action, le aziende vogliono condensare la loro visione delle infinite possibilità che troverete nel gioco. Inoltre, per riconoscere il supporto e il feedback dei giocatori durante il processo di sviluppo, lo studio ha annunciato un'offerta bonus per la Digital Deluxe Edition fino al 24 agosto.

Humankind è disponibile su PC da oggi: se siete curiosi, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Rock Paper Shotgun