Ace Combat 7 è un successo con più di 3 milioni di copie vendute e un nuovo gioco della serie è in sviluppo

La serie Ace Combat si è un po' "persa" per diversi anni, ma le cose sono decisamente cambiate con il lancio di Ace Combat 7: Skies Unknown all'inizio del 2019.

Dal suo lancio, il gioco ha ottenuto alcuni DLC e sembra aver trovato il successo. E proprio grazie al successo del gioco che la serie sta per ottenere un nuovo capitolo.

In un live stream in giapponese dedicato al franchise, il produttore della serie Kazutoki Kono ha parlato di diversi aspetti del titolo. La prima cosa che ha menzionato è che il gioco ha ora superato i 3 milioni di unità vendute, rendendolo un enorme successo per il franchise un tempo dormiente, e ha continuato a vendere costantemente dall'ultimo traguardo delle vendite all'inizio del 2020.

Il producer ha anche confermato che il prossimo capitolo della serie è attualmente in fase di sviluppo ed è realizzato in collaborazione con lo studio giapponese ILCA, che ha lavorato su una varietà di franchise giapponesi in ruoli di supporto.

"Lo staff di Project Aces continuerà ovviamente a essere coinvolto nello sviluppo di questo nuovo progetto, ma mentre celebriamo i 25 anni e i tre milioni di copie vendute, abbiamo capito di avere molti fan. Il nostro piccolo team non può gestire tutto da solo, quindi stiamo cercando di espanderci in grande stile".

Ace Combat 7: Skies Unknown è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.