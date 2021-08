Assassin's Creed Odyssey a 60fps? Da domani si può ma solo su PS5 e Xbox Series X/S

L'immenso e sconfinato Assassin's Creed: Odyssey sta per rilasciare il suo pieno potenziale tecnico sulle console di nuova generazione, tramite una patch dedicata a PlayStation 5 e Xbox Series. Dunque, da domattina (8:00 ora italiana) gli utenti console potranno scardinare la soglia dei 30fps, raggiungendo la mitologica fluidità.

Effettivamente, finora Assassin's Creed: Odyssey ha avuto problemi di ottimizzazione dovuti soprattutto alla sua mole: Odyssey, sparso per tutta la Grecia e oltre, possiede la mappa più grande della serie ma è uno di quei casi in cui quantità non fa rima con qualità: composta da molte isole che costringono alla navigazione (fino al viaggio rapido almeno) Odyssey risulta abbastanza dispersivo e legnoso nelle fasi di esplorazione, tanto che nell'attuale Valhalla, si è deciso di far un passo indietro in tal senso.

La patch 1.6.0 dal peso di 470 Mb su PS5 e 370 Mb su Xbox, darà una boccata d'aria fresca a chi lo sta recuperando solo adesso o a chi ─ ed è molto più probabile ─ non l'ha ancora completato. Fonte: Eurogamer.net