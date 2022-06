Assassin's Creed: annunciato un evento speciale da Ubisoft. Vedremo Infinity?

In questo periodo di eventi non poteva mancare certo Ubisoft ma non nella maniera che ci aspettavamo. Come segnalato dai profili social infatti, la compagna francese ha pronto un evento interamente dedicato al franchise di Assassin's Creed, una celebrazione che partirà domani 14 giugno alle 18:00 ora italiana.

Questa celebrazione probabilmente verte sul passato della saga, partita nel 2007 con il primo e originale Assassin's Creed di Patrice Désilets e proseguito poi con alti e bassi sino alla ristrutturazine totale avvenuta con Origins, Odyssey e l'attuale Valhalla.

Join us tomorrow as we celebrate Assassin's Creed!



📌 Tune-in on the Ubisoft YouTube/Twitch channel.



📅 Tuesday 14 June - 9AM PT | 6PM CET pic.twitter.com/PTx8FBVuwM — Assassin's Creed (@assassinscreed) June 13, 2022

Diviene altresì vero che mai come questa volta potremmo anche avere qualche indizio sul futuro, di quell'Assassin's Creed Infinity su cui Ubisoft punta molto ma che conosciamo poco. Da rumor e da qualche informazione comunicata dal team di sviluppo, sappiamo che si tratterà di un titolo episodico in cui vivere diverse avventure in diverse epoche e con diversi protagonisti. L'idea di fondo potrebbe essere la salvezza del franchise, visto il potenziale narrativo tecnicamente illimitato. Fra meno di 24 ore dunque, potremmo scoprire qualcosa.