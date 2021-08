Lost Judgment sta per ottenere una demo? Spunta un file trovato sul PSN giapponese

Uno dei giochi attesi in uscita il prossimo mese è Lost Judgment di SEGA, e sembra che coloro che aspettano con impazienza il sequel, avranno la possibilità di giocarci presto. Almeno, secondo l'account Twitter "PSN release" che ha scovato una demo comparsa tra i file del sito giapponese di PlayStation Network.

Al momento non è chiaro se la demo sarà esclusiva per i possessori di PlayStation giapponesi o se sarà disponibile prima del lancio di Lost Judgment in tutto il mondo. Se ci sarà una demo, sembra improbabile che SEGA la limiti al Giappone dopo il lavoro che il suo team di sviluppo ha svolto per garantire che il gioco venisse lanciato in tutto il mondo simultaneamente.

Lost Judgment sarà il primo gioco ambientato nell'universo di Yakuza ad essere lanciato ovunque contemporaneamente. Tutti i precedenti giochi di Yakuza, così come Judgment, sono stati lanciati per prima cosa in Giappone e in seguito anche in Occidente. Secondo il produttore di Lost Judgment, l'uscita simultanea in tutto il mondo del gioco ha triplicato il lavoro del suo team di sviluppo: pertanto avrebbe senso se dopo tutto il lavoro, SEGA avesse deciso di dare un piccolo assaggio ai fan di ciò che li attende con questa demo.

The game LOST JUDGMENT???????? ??? with id CUSA29955 has been added to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/oVXNt3ZLz4 — PSN releases (@psnrelease2) August 26, 2021

Per adesso si tratta di un rumor, in quanto SEGA non ha annunciato ancora nulla di ufficiale. Di certo sappiamo che Lost Judgment sarà disponibile dal 24 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: GamingBolt