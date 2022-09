Judgment e Lost Judgment sono disponibili da oggi su PC via Steam

Poche ore fa vi avevamo riportato la notizia secondo cui l'ESRB aveva valutato Judgment e Lost Judgment su PC. Inizialmente si pensava ad un errore in quanto in passato ci sono stati alcuni problemi e disaccordi su questa versione. Ora però è arrivata la conferma: i due giochi sono infatti disponibili adesso su PC.

Questa conferma della notizia arriva direttamente dall'account Twitter ufficiale di SEGA. Il Tweet recita: "Appena annunciato! La versione Steam della serie 'Judge Eyes' è ora disponibile! Sarà disponibile dalle 22:00 orario del Giappone!" Judge Eyes è come il primo gioco viene conosciuto in Giappone.

Non solo, ma per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer che potete vedere di seguito e che annuncia appunto l'arrivo di Judgment e Lost Judgment all'interno della piattaforma di Valve. Eccovelo di seguito.

RGG Studios ha fatto tanti annunci oggi: tra questi Yakuza Like a Dragon 8 dove vediamo il ritorno di Kiryu e uno spin-off intitolato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Fonte: NoisyPixel