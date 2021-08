No More Heroes III segna la fine della storia di Travis Touchdown?

No More Heroes III è ora disponibile su Nintendo Switch, mettendo fine a un'attesa di undici anni e scrivendo anche la fine della serie stessa. Per ora, almeno.

Goichi 'Suda51' Suda, che è stato creatore e director della serie sin dall'originale No More Heroes su Wii, si è rivolto ai social media per dire addio ai giochi e al protagonista, Travis Touchdown. Con No More Heroes III ora in libertà, Suda dice: "Addio, Travis. Addio, No More Heroes. Addio, momenti e giorni fugaci. Addio, a tutti i Travis Touchdown nel mondo!"

Ciò non significa che la serie No More Heroes sia finita, anche perché in una recente intervista il director aveva spiegato che potrebbe rivisitare il franchise dopo che sarà passato un altro decennio. Tuttavia, la decisione di pubblicare nuovi giochi spetta agli editori esterni e non allo studio Grasshopper Manufacture di Suda.

No More Heroes ? has been released.

Thank you all so much for all your kind messages!

I truly hope everyone enjoys Travis Touchdown?s final battle.



Goodbye, Travis.

Goodbye, No More Heroes.

Goodbye, fleeting moments and days.

Farewell, to all Travis Touchdowns everywhere! pic.twitter.com/W5j7TrKrGG — SUDA51/???? (@suda_51) August 27, 2021

Vi ricordiamo che No More Heroes III è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete leggere la nostra recensione.

