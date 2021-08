Lost Judgment mostrato in un nuovo trailer dedicato al doppiaggio inglese

Ormai ci siamo, manca poco all'arrivo di Lost Judgment, e il nuovo trailer dedicato al doppiaggio inglese è un ulteriore indizio sulla sua imminente realese. Come da tradizione, è il giapponese la lingua madre del franchise, con animazione del labiale dedicata. Questa per molti è una cosa ovvia, ma ciò che non lo è è il sinc anche per la lingua inglese.

Per l'occasione è stata rilasciata anche la lista dei doppiatori, ricordando comunque che saranno disponibili i sottotitoli in italiano. Lost Judgment arriverà il 24 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series.

Greg Chun: Takayuki Yagami Artt Butler: Akihiro Ehara Stephanie Sheh: Saori Shirosaki Erica Lindbeck: Yoko Sawa Mark Whitten: Sugiura Todd Haberkorn: Jin Kuwana Brent Mukai: Daimu Akutsu Matt Y. King: Kazuki Soma Crispin Freeman: Masaharu Kaito Fonte: Gematsu