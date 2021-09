Impostor Factory, il terzo gioco della serie To the Moon ha una data di uscita

Impostor Factory, il terzo gioco della serie To the Moon dello sviluppatore Freebird Games, arriverà su Steam il 30 settembre.

Descritto come un misterioso thriller, Impostor Factory è progettato come un'avventura completamente autonoma (anche se si inserisce da qualche parte all'interno della linea temporale della serie), che non richiede alcuna conoscenza di To the Moon o del suo primo vero sequel Finding Paradise.

Questa volta, l'attenzione si concentra su un uomo di nome Quincy che accetta un invito in una villa "sospettosamente isolata", dove scopre una macchina del tempo. "Ma ovviamente, poi le persone iniziano a sparire", spiega Freebird sulla pagina Steam di Impostor Factory. "E da qualche parte lungo la strada, le cose si fanno un po' lovecraftiane."

I successivi punti di Impostor Factory promettono "una storia che vi farà imprecare davanti allo schermo" e "un piacevole mix tra elementi di giochi di avventura e l'estetica classica dei giochi di ruolo".

Freebird in precedenza aveva detto ai fan che Impostor Factory "segnerà probabilmente la fine di un'era" sia per lo sviluppatore che per la serie To the Moon, quindi speriamo in una conclusione memorabile quando il gioco sarà lanciato alla fine del mese.

Fonte: Eurogamer.net.