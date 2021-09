Diablo II Resurrected scatena l'Amazzone in un nuovo trailer gameplay

Una delle uscite più attese di settembre è Diablo II Resurrected: il gioco offrirà una rivisitazione del classico gioco uscito nel 2000. Il titolo consentirà ai giocatori di vecchia data di rivivere di nuovo questa esperienza e permetterà ai nuovi giocatori di vivere un importante titolo per le piattaforme moderne. Con questo in mente, Blizzard ha condiviso un nuovo trailer incentrato su una classe: l'Amazzone.

Il design del gameplay dell'Amazzone sostituisce la classe Ladro dell'originale Diablo. L'Amazzone sarà in grado di attaccare sia a distanza che in mischia. Come mostra il video, l'Amazzone può usare archi, lance e giavellotti per attacchi a distanza, in mischia e misti. Questi attacchi inoltre possono essere infusi con elementi magici per effetti diversi. L'Amazzone può anche schivare ed eludere, in modo che possa combattere dentro e fuori dal combattimento.

L'Amazzone è una guerriera dei nomadi Akari, che vive una vita di conflitti e difficoltà costanti. Si tratta dell'ultimo trailer cronologicamente pubblicato che potete visione qui di seguito.

Diablo 2: Resurrected uscirà il 23 settembre su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.