Diablo 2 Resurrected riceve la corposa patch 2.4, tra bilanciamenti, novità e bugfix attesi 20 anni!

Diablo 2: Resurrected ha da poco ricevuto un aggiornamento molto corposo come non se ne vedevano da 11 anni, e al suo interno vengono risolti dei bug che piagavano l’opera di Blizzard da circa 20.

La patch 2.4 va bilanciando molte cose e fixando svariati bug, specialmente due problemi che erano rimasti sin dalla prima versione del gioco, nel 2000: un problema in cui branchi di mostri Unici drenavano troppo mana al giocatore, e uno dove mostri con incantamento di fuoco procuravano troppi danni alla difficoltà Incubo.

Tutte e sette le classi del gioco hanno subito aggiustamenti di vario tipo, dalle animazioni d’attacco a skill nel combattimento, tutti fix che vengono testati sin da gennaio. Dal 28 aprile, inoltre sarà disponibile il sistema Ladder competitivo, una modalità che prevede una classifica in cui i giocatori competono per ottenere più punti esperienza entro un limite di tempo. L’intera lista dei cambiamenti in italiano è disponibile disponibile a questo link.

Fonte: Polygon