Diablo II: Resurrected mostra in azione la classe Negromante in un nuovo trailer gameplay

Il Negromante è il protagonista dell'ultimo di una serie di trailer di Diablo II: Resurrected che forniscono un assaggio del nuovo aspetto e delle abilità di ogni classe.

Mentre il Negromante di Diablo 3 può essere familiare a coloro che hanno giocato al titolo, la versione di Diablo 2 è leggermente diversa.

Il Negromante in Diablo 2 è in grado di inventare una quantità enorme di guerrieri scheletrici e maghi, mettendo una tonnellata di corpi tra voi e i nemici. Questo è in aggiunta agli animali che la classe può evocare.

Naturalmente, il Negromante può anche usare le sue maledizioni e gli incantesimi caratteristici per infliggere danni.

Diablo 2: Resurrected uscirà il 23 settembre su PlayStation, Switch, Xbox e PC.

Fonte: Twinfinite.