Disco Elysium The Final Cut Collector's Edition per PS4 e PS5 ha una finestra di lancio

ZA/UM e iam8bit stanno collaborando per lanciare Disco Elysium: The Final Cut Collector's Edition questo inverno ad un prezzo di $ 249,99. Tuttavia, se è troppo costosa ma desiderate comunque una copia fisica del gioco, Skybound e iam8bit stanno collaborando per lanciare un'edizione fisica per PlayStation 4 il 9 novembre ad un prezzo di $ 39,99.

La Collector's Edition è giocabile su PS4 e PS5 con l'aggiornamento di nuova generazione completamente gratuito. Per iniziare, la copertina del gioco è reversibile, il che significa che potete scegliere la vostra piattaforma preferita. Inoltre viene fornita con una scultura Mid Totem dipinta a mano, un poster pieghevole e un codice per l'art book digitale di oltre 190 pagine.

Per chi non lo conoscesse, Disco Elysium è un gioco di avventura punta e clicca attualmente disponibile su Xbox, PC, Nintendo Switch e PlayStation, anche se solo in digitale. Nel gioco vestirete i panni di un poliziotto ubriaco e sciatto che ha dimenticato praticamente tutto. La sua amnesia influenza anche il misterioso omicidio su cui dovrà lavorare.

The Final Cut aggiunge anche nuove missioni per i giocatori.

