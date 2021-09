Metroid Dread in un nuovo trailer focalizzato sulle abilità di Samus Aran

L'ultimo trailer di Metroid Dread è una panoramica completa del gioco, che si concentra sui due pilastri fondamentali dell'avventura a scorrimento laterale: esplorazione e terrore.

Il trailer narrato illustra molte delle nuove abilità e potenziamenti che Samus sarà in grado di utilizzare mentre attraversa il pianeta ZDR: mentre abbiamo già visto abilità come il mini-teletrasporto e gli sciami di missili, il trailer mostra anche altre abilità come il salto, la scivolata e l'attacco ravvicinato.

Non solo ma nel corso della missione sarete in grado di sbloccare anche diverse abilità speciali: il video ci propone il "magnete aracno" che consentirà a samus di arrampicarsi sui muri, la "morfosfera", lo "sprint istantaneo" che permette a samus di spostarsi velocemente a mezz'aria prima di toccare terra e molte altre tutte da scoprire. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Come potete vedere c'è spazio anche per dare uno sguardo agli alieni che popolano il pianeta e che dovranno essere sconfitte dalla protagonista. Vi ricordiamo che Metroid Dread sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dall'8 ottobre.

Fonte: Slashgear