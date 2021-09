Bayonetta 3 nei guai? La doppiatrice della protagonista non sembra coinvolta nello sviluppo

Pochi giorni fa, abbiamo appreso che Bayonetta 3 è vivo ma PlatinumGames avrebbe "le mani legate" e, quindi, non può ancora mostrare il titolo in arrivo su Switch.

In seguito al piccolo aggiornamento sull'atteso Bayonetta 3, sembrano essere emersi altri dettagli sul gioco che suggeriscono che la storica doppiatrice della protagonista, Hellena Taylor, non prenderà parte ai lavori.

Un fan ha contattato la Taylor su Twitter dicendo: "sei un'icona Hellena. Non riesco a immaginare Bayonetta senza la tua fantastica voce". In seguito, però, è arrivata la risposta della doppiatrice che ha detto: "Beh, potresti doverlo fare".

Well you might have to. — Hellena Taylor (@hellenataylor) September 12, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Dalla risposta della doppiatrice si evince che la Taylor non darà più la voce a Bayonetta nel prossimo capitolo e, questo, potrebbe essere molto deludente per alcuni fan.

In attesa di novità su Bayonetta 3, vi ricordiamo che il titolo sarà un'esclusiva Nintendo Switch.

Fonte: Twitter.