Bayonetta 3: PlatinumGames risponde ufficialmente alla disputa dei doppiatori e difende Jennifer Hale

PlatinumGames ha rilasciato una dichiarazione a seguito della recente controversia relativa a Bayonetta 3 e di una disputa retributiva con una doppiatrice.

Come avevamo riportato, lo scorso fine settimana l'attrice di Bayonetta Hellena Taylor ha pubblicato una serie di video in cui ha accusato PlatinumGames di averle fatto un'offerta di $ 4.000 in totale per registrare le sue battute come protagonista del gioco. Ha notato che non riteneva che fosse giusto ed è stata successivamente sostituita dall'attrice Jennifer Hale. Poco dopo che Taylor ha pubblicato i suoi video, una serie di report hanno rivelato che le erano stati effettivamente offerti $ 3.000 - $ 4.000 per 5 sessioni, il che significa che avrebbe guadagnato tra $ 15.000 e $ 20.000 in totale. Taylor ha negato questi rapporti, definendoli una bugia, e questo è stato davvero l'ultimo grande sviluppo fino ad ora.

Ora, PlatinumGames ha parlato ufficialmente e ha chiesto ai fan di non molestare Jennifer Hale. Molti hanno preso di mira Hale sui social media per aver sostituito Taylor con alcuni credendo che non avesse diritto al ruolo. PlatinumGames non ha offerto molto altro in termini di ulteriori chiarimenti sulla questione con Taylor, ma ha semplicemente chiesto ai fan di essere gentili con la "nuova" doppiatrice.

A Message from PlatinumGames pic.twitter.com/5ym1JxtBBn — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) October 21, 2022

"Noi di PlatinumGames offriamo il nostro più sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito alla creazione della serie Bayonetta nel corso degli anni, nonché alla comunità che ne è stata la base", ha affermato PlatinumGames. "Diamo il nostro pieno sostegno a Jennifer Hale come nuova Bayonetta e ci allineiamo a tutto nella sua dichiarazione. Chiediamo alle persone di astenersi da ulteriori commenti che mancherebbero di rispetto a Jennifer o a qualsiasi altro contributore della serie".

Fonte: NintendoLife