Bayonetta 3 vs Hellena Taylor: l'ex doppiatrice chiede di non comprare il gioco ma di donare contro l'aborto

Hellena Taylor, doppiatrice storica di Bayonetta, è stata esclusa da PlatinumGames dalla lavorazione dell’ultimo capitolo. L’attrice in principio è stata sostenuta sia da colleghi che dai fan, tuttavia alcune sue recenti affermazioni stanno complicando di molto la sua posizione e facendo mutare il pensiero di chi prima era dalla sua parte.

Infatti nelle ultime ore è emerso che alla doppiatrice fossero stati offerti 15.000 dollari e non 4.000 come da lei affermato. Probabilmente è una proposta molto bassa se paragonata ad altri ruoli simili ma, stando alle parole riportate dai vertici della casa di produzione, le trattative sarebbero arrivate ad un binario morto nel momento in cui l’attrice ha richiesto un compenso che sfiorasse le sei cifre.

La doppiatrice tuttavia non ha intenzione di mollare l’osso, e continua a incitare i fan del gioco a boicottarlo. Nei primi suoi video infatti la Taylor chiedeva di boiccottare il titolo di PlatinumGames e donare i soldi destinati al gioco ad un ente benefico a scelta. Di recente però la doppiatrice ha fornito una lista di enti a cui vorrebbe fossero donati quei soldi. L’elenco ha lasciato perplessi i fan e contiene molte associazioni antiabortiste.

Sono associazioni molto radicali come Billboards for Life o Aid to the Church in Need. Entrambe le associazioni, presenti sul suolo americano, promuovono azioni contrarie all’aborto, sia tramite l’affisione di cartelloni o servizi di assistenza

Fonte: Gamerant