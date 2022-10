Bayonetta 3: i soldi offerti ad Hellena Taylor erano $15.000 e non $4.000

Hellena Taylor, la doppiatrice originale di Bayonetta, ha risposto all'affermazione di PlatinumGames di aver chiesto uno stipendio a sei cifre per tornare al ruolo. Nonostante inizialmente implicasse che le erano stati offerti solo $4.000 per Bayonetta 3, Taylor ora afferma che l'offerta finale che ha ricevuto era di $15.000, somma che comunque ha rifiutato.

Taylor non ha rivelato quanto ha chiesto, a parte dire che era un "salario equo e dignitoso" e non lo stipendio a sei cifre che PlatinumGames sostiene. Tuttavia, la doppiatrice non ha spiegato la discrepanza nelle sue dichiarazioni.

Questa seconda dichiarazione di Taylor arriva dopo che un rapporto di Bloomberg ha fornito il lato della storia di PlatinumGames, contrastando le affermazioni fatte dalla doppiatrice su Twitter. "Ho notato che alcune persone mi chiamano bugiarda e approfittatrice. Sento il bisogno di difendere me stessa e la mia reputazione nel settore", afferma Taylor, in riferimento all'articolo. "Quando ho pubblicato la terza parte del mio thread, ho spiegato che la loro prima offerta era troppo bassa. Quell'offerta era di 10.000 dollari in totale".

Continua, facendo ulteriore luce sulla sua corrispondenza con il regista di Bayonetta 3 Hideki Kamiya. "Ho poi scritto in giapponese a Hideki Kamiya, chiedendo quanto valessi. Ho pensato che come creativo avrebbe capito. Ha risposto dicendo quanto apprezzava il mio contributo al gioco e quanto i fan volevano che fossi nel gioco". Taylor dice che Kamiya le ha offerto $ 5.000 in più dopo questa conversazione, a quel punto ha lasciato il progetto.

Alla fine del thread, Taylor afferma inoltre di essere stata pagata solo £ 3.000 per il primo gioco. Tuttavia, data la confusione che circonda la situazione, molti sono dubbiosi. Anche coloro che continuano a sostenere Taylor esprimono la loro frustrazione per il fatto che non sia stata più precisa con i numeri.

Non è noto se PlatinumGames risponderà a questa nuova affermazione. Nel frattempo, ha dato il suo sostegno alla nuova doppiatrice di Bayonetta, Jennifer Hale.

