Bayonetta 3 colpito da leak, con prologo e nuovo gameplay finito in rete

La gestazione di Bayonetta 3 non è stata delle migliori come sappiamo e dopo le polemiche sul compenso della doppiatrice storica della strega, Hellena Taylor, arriva un'altra tegola per l'ultimo lavoro Platinum Games.

Il titolo infatti è stato pesantemente leakato, con tutto il prologo finito in rete così come anche nuovi video di gameplay indediti. Non si sa come tutto ciò sia stato possibile e chi ne è il responsabile, fatto sta che qualora abbiate la curiosità di visionarli, ovviamente siete a rischio spoiler.

Questo fino a quando Nintendo e Platinum non si attiveranno per far rimuovere tutto il materiale finito in rete, a cominciare da Reddit, in cui ovviamente molti fan si sono già scatenati.

Bayonetta 3 arriverà pochissimi giorni su Nintendo Switch, precisamente il 28 ottobre ma nel frattempo potete leggere la nostra dettagliata anteprima, a cura di Daniele Cucchiarelli.

