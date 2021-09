Age of Empires IV questo weekend è giocabile gratis!

L'uscita di Age of Empires IV è prevista per ottobre, ma per chi proprio non riesce ad aspettare c'è una buona notizia: ci sarà una open beta gratuita disponibile per tutti i giocatori e si terrà questa settimana. Le uniche condizioni sono: avere un PC e partecipare.

E' proprio Relic Entertainment che attraverso un post sul sito ufficiale spiega quando sarà disponibile questa open beta: lo stress test si terrà tra il 17 ed il 20 settembre e non ci sarà bisogno di inviti. Per partecipare, tutto ciò che bisogna fare è visitare la pagina di Age of Empires 4 su Steam e richiedere l'accesso alla beta. Oppure, potrete accedere all'app Hub di Xbox Insider di Windows 10 e selezionare la scheda di anteprima di Age of Empires IV per scaricare la versione di prova gratuita.

Trattandosi di un test, gli obiettivi di Relic Entertainment sono molto specifici: il team vuole testare i server con quante più persone collegate e verificare le prestazioni del gioco su tutti i tipi di computer. Pertanto la richiesta dello studio di sviluppo è che in molti possano partecipare, anche coloro che a malapena soddisfano i requisiti minimi del gioco.

? War drums are sounding a call to arms ?! The Age IV Technical Stress Test is OPEN TO ALL from September 17th ? September 20th. Ready yourself for ?? war ??!! https://t.co/1ZI164BDey pic.twitter.com/8ak9LS2LNV — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) September 14, 2021

In questa versione ci saranno un totale di 5 mappe diverse e 4 civiltà in modo da consentire ai giocatori di testare le diverse funzionalità del gioco. Age of Empires IV sarà disponibile dal 28 ottobre e arriverà anche su Xbox Game Pass al day one.

Fonte: Rock Paper Shotgun