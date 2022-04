Age of Empires IV in arrivo su Xbox? Spuntano alcuni indizi

La saga di Age of Empires è sempre stata un grande riferimento nel suo genere, riuscendo ad affascinare migliaia di giocatori ad ogni capitolo. Il 28 ottobre dello scorso anno, è stato lanciato Age of Empires IV, con il gioco che ha rivoluzionato grafica e gameplay rispetto ai predecessori.

Qualche mese fa si parlava di un suo potenziale arrivo su Xbox One e Xbox Series X, con un'intervista fatta ai tempi agli sviluppatori in cui affermavano di essere al lavoro per progettare una versione del gioco su console. Adattare un gioco pensato per essere giocato con tastiera e mouse non è affatto facile: ma ora secondo alcuni indizi sembra che qualcosa si stia smuovendo.

In un recente aggiornamento sulla pagina del gioco sullo Store, sono stati aggiunti nuovi tag ed è stata modificata la descrizione di Age of Empires IV, suggerendo una versione Xbox. Non solo, ma già precedentemente, l'account Twitter Aggiornamenti Lumia aveva scoperto una potenziale versione Xbox del gioco sotto al nome in codice "Cardinal".

Car = Cardinal = Age of Empires IV

XIP = Xbox Insider Preview? 🤔 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 9, 2022

Per adesso quindi non ci sono annunci ufficiali: non ci resta quindi che attendere notizie da fonti attendibili.

Fonte: Exputer