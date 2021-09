Disco Elysium: The Final Cut per Switch ha una data di uscita ed è un capolavoro imperdibile

Disco Elysium: The Final Cut ha finalmente una data di uscita per Switch. L'RPG sarà giocabile sulla portatile ibrida di Nintendo a partire dal 12 ottobre.

Disco Elysium: The Final Cut aggiunge alcuni miglioramenti e nuovi contenuti, ma soprattutto aggiunge la recitazione vocale completa. Non è un compito da poco considerando che ci sono centinaia di personaggi e, secondo gli sviluppatori, ci sono oltre 1 milione di parole recitate nella nuova versione del gioco. E su Switch, Disco Elysium avrà un'interfaccia utente rielaborata e un testo più grande per adattarlo alla modalità portatile.

A differenza di un gioco di ruolo tradizionale, Disco Elysium è focalizzato sull'uso di abilità nelle interazioni interpersonali. Cercherete di risolvere un omicidio, recuperare la memoria perduta, affrontare una crisi di mezza età e navigare in una storia alternativa del mondo.

Per chi ne volesse sapere di più su Disco Elysium, è disponibile la nostra recensione della versione PC sulle pagine di Eurogamer.it.

Fonte: Kotaku.