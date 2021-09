Dark Souls ricreato con i LEGO è una vera e propria opera d'arte

Dark Souls è uno dei titoli di maggiore successo che, ancora prima di Bloodborne ha saputo rapire i fan con la sua ambientazione oscura e le sue meccaniche di combattimento che hanno aperto la strada al genere "Souls-Like".

Ora, per celebrare l'amore per questo gioco, un fan ha ricreato una parte di Dark Souls grazie ai mattoncini LEGO. In particolare, il fan si è focalizzato sulla parte iniziale del gioco, il Santuario del Legame del Fuoco. Dalle immagini pubblicate dall'account Twitter The Art of Videogames, possiamo notare quanto il lavoro sia stato minuzioso, ricreato nel minimo dettaglio.

Attraverso la pagina Flickr del creatore, Eberart, possiamo dare uno sguardo più da vicino a questa incredibile opera. Come ha dichiarato nella descrizione del progetto, inizialmente la creazione contava circa 3.700 mattoncini che in seguito sono diventati 36.000. Un lavoro che è durato diversi anni e progettazioni ma che comunque ha dato i frutti sperati. Non solo, ma Eberart ha inoltre creato sempre con i LEGO il Demone del Rifugio, il primo boss che i giocatori trovano una volta entrati in Dark Souls.

Dark Souls - LEGO Firelink Shrine pic.twitter.com/8h0i9kvSxa — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) September 20, 2021

Dark Souls - LEGO Firelink Shrine pic.twitter.com/LGfbyi2Qbj — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) September 20, 2021

Dark Souls - LEGO Asylum Demon pic.twitter.com/GH2vRuugSQ — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) September 20, 2021

A proposito: sapete che Dark Souls inizialmente doveva avere un altro nome un po' più "imbarazzante"?