Elden Ring fa il botto e intanto Dark Souls è abbandonato a se stesso. I server sono offline 'temporaneamente' da più di 100 giorni

A gennaio, era stato segnalato un problema di sicurezza con la funzionalità multiplayer online dei giochi FromSoftware come Dark Souls che avrebbe consentito agli hacker di eseguire codice sul PC di qualcun altro senza autorizzazione.

L'editore Bandai Namco ha chiuso i server, il che significa che i giocatori PC non sono in grado di giocare ai giochi online, una parte fondamentale dell'esperienza attraverso invasioni, evocazione e messaggi. Da allora Bandai Namco non ha ancora detto nulla sullo stato dei lavori ed il silenzio radio continua.

C'è di buono che Elden Ring non è stato toccato da questo problema (Bandai Namco aveva condotto indagini anche sul suo nuovo gioco). Da una parte i fan si stanno chiedendo se questa falla sia più difficile da correggere, oppure se il grande successo di Elden Ring abbia fatto posticipare i lavori su Dark Souls.

Dark Souls servers are not fixed as of 5 May 2022

Servers are down in total for 102 days