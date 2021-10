Life is Strange: True Colors riceve il DLC prequel 'Wavelengths'

Il DLC Wavelength di Life is Strange: True Colors è ora disponibile come parte delle edizioni Deluxe Upgrade, Deluxe Edition o Ultimate Edition.

Se non disponete di queste versioni del gioco, purtroppo non potrete acquistare Wavelength separatamente.

Wavelength è un DLC prequel che racconta la storia di Steph, un personaggio che ha fatto il suo debutto nella serie in Life is Strange: Before the Storm. Segue le vicende della sua vita un anno prima che Alex si trasferisse a Haven Springs, dove passava il tempo riproducendo dischi e conducendo un programma radiofonico.

Ciò significa che i giocatori possono diventare gli host della stazione radio KRCT. Considerando il tema musicale, sembra appropriato che Wavelength abbia una nuovissima colonna sonora, che include brani di artisti del calibro di Girl in Red, Alt-J, Portugal, The Man, Foals, Hayley Kiyoko e Maribou State.

Fonte: Gamepur.