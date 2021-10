Metroid Dread è il ritorno capolavoro di Samus Aran? I voti delle recensioni della critica

Metroid Dread sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo e oggi sono uscite le prime recensioni per il gioco che arriverà in esclusiva su Nintendo Switch.

Metroid Dread è stato menzionato per la prima volta nel 2005. Un seguito anticipato di Metroid Fusion che Nintendo aveva inizialmente pianificato di creare per DS. Nonostante ciò, Nintendo ha deciso che il DS non poteva rendergli giustizia. 16 anni e più console dopo, ora il gioco sta per arrivare su Nintendo Switch.

Dalle prime valutazioni possiamo capire che Metroid Dread sembra non aver deluso le aspettative. Dread è in tutto e per tutto il sequel di Fusion che i fan di Metroid vogliono che sia, ma si inserisce perfettamente in un mondo di videogiochi che ha fatto passi da gigante dall'ultimo gioco della serie. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste valutazioni.

Fonte: Metacritic