Age of Empires IV si mostra nel trailer di lancio live action

Age of Empires è facilmente uno dei franchise strategici per PC più amati di sempre. Anche se Microsoft ha mantenuto felice la fanbase della serie negli ultimi anni con remaster che ricevono regolarmente aggiornamenti di contenuto, è passato molto, molto tempo da quando abbiamo ricevuto un nuovo Age of Empires.

Per questo motivo, Age of Empires IV è un titolo molto atteso dai fan sin dal primo annuncio e, in vista della sua imminente uscita tra un paio di giorni, Microsoft ha pubblicato un trailer di lancio per il titolo strategico in tempo reale.

Si tratta di un trailer live action (per la maggior parte), quindi non è esattamente rappresentativo del gioco stesso.

Age of Empires IV sarà lanciato per PC il 28 ottobre. Ovviamente, essendo un gioco Xbox Game Studios, sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass per PC al momento del lancio.

Fonte: Gamingbolt.