Alan Wake 2 tra grafica e gameplay: Sam Lake parla dell'opera di Remedy

Sam Lake, capo di Remedy Entertainment, ha detto che non ci saranno compromessi per quanto riguarda gli elementi horror in Alan Wake 2, che mira ad essere il loro gioco più bello, sia in senso qualitativo dell'intero prodotto, sia in particolare nel suo comparto grafico.

Lake ha rivelato che Alan Wake 2 utilizzerà il loro motore grafico, Northlite, in quanto gli sviluppatori riescono a destreggiarsi bene con esso: l'obiettivo è quello di "concentrarsi su certe cose e spingere avanti altre cose", visto che "l'atmosfera e la stilizzazione sono più importanti che mai".

Il rating 'M' (Mature audience) del gioco, corrispondente al limite di PEGI 18+, è dovuto all'assenza di compromessi nell'elemento horrr: Sam Lake reputa questa scelta "Liberatoria". "La storia è molto centrale per qualunque cosa riguardi Alan Wake. Portiamo lo stile di Remedy su un survival horror e concentriamoci sulla storia... che è un mistero profondo, psicologico, stratificato in cui immergersi. E sì, farà paura, ma funzionerà molto molto ben col gameplay".

Fonte: Playstation Lifestyle