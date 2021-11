Among Us riceve il suo più grande aggiornamento: nuovi ruoli, obiettivi, oggetti cosmetici e molto altro

InnerSloth ha già avvertito che stava lavorando a numerose nuove funzionalità che prima o poi sarebbero arrivate su Among Us e l'attesa è giunta al termine, perché ora è disponibile per il download quello che è senza dubbio il più grande aggiornamento che il gioco ha ricevuto ad oggi e questo porta una quantità enorme di nuovi dettagli.

Attraverso un video è stata svelata l'aggiunta di quattro nuovi ruoli, tra cui il Mutaforma che è stato presentato giorni fa, mentre i restanti tre sono i seguenti: lo Scienziato, che potrà accedere alle analisi vitali del resto della ciurma, l'Ingegnere, che potrà utilizzare i portelli per spostarsi da un luogo all'altro e l'Angelo Custode, il cui potere sarà quello di fornire uno scudo ai giocatori che rimarranno in vita.

Un'altra novità è che sono stati inseriti decine di oggetti cosmetici di ogni genere, tra cui cappelli, pantaloni, visiere, animali domestici, e così via. Tutti possono essere ottenuti gratuitamente e anche con la nuova valuta di pagamento che è stata introdotta, a seconda di quanto velocemente ognuno vuole sbloccare tutti gli oggetti disponibili.

Oltre a tutto questo è stato introdotto una sorta di battle pass che sbloccherà più oggetti cosmetici gratuiti o a pagamento in base al gioco. Nel tempo InnerSloth prevede di pubblicare più aggiornamenti, oggetti e pass di questo tipo, in modo che le monete ottenute possano essere conservate affinché tutti possano spenderle quando preferiscono. Tutto questo accompagnato da un sistema di livelli grazie all'esperienza che si ottiene partecipando ai giochi, completando compiti, rilevando impostori e così via. Tra le novità infine, è stato abilitato un sistema di account condiviso tra tutte le piattaforme.

