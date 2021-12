Among Us VR è la sorpresa di Innersloth ai The Game Awards 2021

Among Us ha ottenuto un nuovo trailer ai The Game Awards 2021, annunciando un nuovo gioco a sorpresa: Among Us VR. Il gioco è una versione standalone dell'originale, ma presenta lo stesso gameplay che i giocatori di lunga data dovrebbero aspettarsi. Ma invece di una prospettiva dall'alto, i giocatori guarderanno tutti attraverso i loro visori VR.

Il trailer mostra un membro della crew, in prima persona, che scansiona una stanza colorata e digita alcuni numeri in un dispositivo. Si gira appena in tempo per farsi tendere un'imboscata da un impostore. Among Us VR è sviluppato da Innersloth, Robot Teddy e Schell Games, lo studio dietro i giochi VR come la serie I Expect You To Die e Until You Fall.

"Siamo grati alla community che continua a condividere il nostro gioco con amici e familiari e a sostenerci", ha affermato Victoria Tran, Community Director di Innersloth. "Schell Games ha un'eredità nella creazione di titoli di realtà virtuale pluripremiati e non potremmo essere più entusiasti di creare una nuovissima esperienza Among Us per i nostri fan di lunga data e per i nuovi giocatori. Non vediamo l'ora che i giocatori diventino compagni di squadra in un ambiente in prima persona".

Among Us VR arriverà sui visori Meta Quest, PlayStation VR e SteamVR con date di lancio e informazioni aggiuntive che verranno annunciate in un secondo momento.

