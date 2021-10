Baldur's Gate 3: Forging the Arcane ci porta in una nuova area e aggiunge nuove classi

Arriva la sesta più grande patch per Baldur's Gate 3, Forging the Arcane che introduce una nuova classe di Stregone, nonché una nuova regione misteriosa ed esplorabile nota come Grymforge.

Parlando della classe, lo Stregone è un potente mago che vedrà l'aggiunta di nuovi incantesimi al gioco oltre all'abilità distintiva: Metamagic. Questa è una feature interessante, in quanto consente di adattare gli incantesimi nel vivo del combattimento. È possibile aumentare portata e durata di un incantesimo o colpire due nemici contemporaneamente. Metamagic può essere utilizzato insieme ad altri lanciatori per avere effetti devastanti, molto divertente nel cooperativo online.

Ma lo stregone, possiede due sottoclassi: Wild Magic e Draconic Bloodline, con i primi in grado di aumentare il loro potere durante un combattimento, ottenendo in maniera casuale un dato effetto, come incendiare chi ci sta attorno o utilizzare il teletrasporto. Gli Stregoni Draconic Bloodline invece, hanno poteri che corrispondono al drago da cui discendono, come incantesimi del fuoco, veleno, ghiaccio e acido.

Novità anche per il combattimento corpo a corpo, con tre nuove abilità letali come "Heartstopper" per distruggere il petto di un nemico. Queste modifiche e aggiunte alle azioni delle armi sono progettate per dare ai giocatori in mischia maggiore diversità e azione strategica, portando le classi in mischia in linea con il modo in cui avrebbero immaginato le azioni mentre giocavano a D&D.