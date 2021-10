Disco Elysium - The Final Cut per Xbox Series X/S, Xbox One e Switch è finalmente disponibile

Disco Elysium è stata facilmente una delle migliori e più grandi sorprese del 2019, rivelandosi uno dei migliori giochi dell'anno, e all'inizio del 2021, lo sviluppatore ZA/UM ha aperto le porte a una base di giocatori ancora più ampia lanciando il gioco in versione Final Cut anche su console PlayStation e Stadia.

Anche le versioni Switch e Xbox erano state annunciate da tempo e ora sono finalmente disponibili. È stato anche pubblicato un trailer di lancio per celebrare la disponibilità del gioco su tutte le piattaforme.

Disco Elysium - The Final Cut migliora il gioco base in vari modi, dall'aggiunta di voci fuori campo complete per l'intera sceneggiatura, all'aggiunta di nuovi contenuti sotto forma di missioni Political Vision.

Disco Elysium è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Stadia.

Fonte: Gamingbolt.